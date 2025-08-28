Fostul restaurant „Mărul de Aur” din Capitală a luat foc

ISU București-Ilfov a anunțat că imobilul afectat este amplasat între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe.
Autoritățile au emis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul Ro-Alert.
Incendiul afectează interiorul construcției și acoperișul, iar pompierii intervin de la înălțime cu scara.
La fața locului intervin 8 autospeciale de stingere.
Incendiul se manifestă la acoperișul clădirii.
ISU a trimis la locul incendiului 6 autospeciale de stingere.
În această locație, pompierii au mai intervenit pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024.