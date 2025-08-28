Fregata românească „Regina Maria” – pentru a doua oară la comanda Operației NATO Sea Guardian

Timp de aproape 50 de zile, nava Forțelor Navale Române va executa misiuni de consolidare a securității maritime pe flancul sudic al NATO, prin supravegherea traficului naval și descurajarea unor potențiale amenințări în zona de responsabilitate.

Gruparea navală va fi compusă, pe lângă fregata „Regina Maria”, dintr-o navă a Forțelor Navale ale Croației, un submarin al Forțelor Navale ale Italiei și o aeronavă a Forțelor Aeriene ale Portugaliei.

Aceasta marchează a doua ocazie în care fregata românească preia comanda unei operațiuni NATO.