Giurgiu: Rețea de proxeneți destructurată, 46 de percheziții și peste 30 de suspecți. Cum operau membrii grupării

Operațiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și Direcția de Combaterea a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată.

Cercetările au scos la iveală existența unei grupări de criminalitate organizată, formată din trei structuri cu peste 30 de membri, care își desfășura activitatea în județul Giurgiu.

Gruparea obținea sume considerabile de bani din exploatarea mai multor femei – iubite, soții, persoane din anturaj și victime ale traficului de persoane – pe care le trimitea să practice prostituția în țări din Europa și Orientul Mijlociu.

Victimele erau duse în străinătate

Femeile erau duse pe cale terestră sau aeriană din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite. Acolo, membrii rețelei le închiriau apartamente, publicau online anunțuri de prestare a serviciilor sexuale și le facilitau deplasările către clienți.

Banii obținuți din exploatare – aproximativ 3,5 milioane de euro – erau încasați de membrii grupului infracțional, care investeau sumele în automobile de lux, imobile achiziționate pe numele unor membri de familie și finanțarea unor societăți comerciale, pentru a le disimula originea ilicită.

Anchetatorii au descoperit că suspecții finanțau intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, pentru a maximiza câștigurile obținute din exploatarea lor.

Membrii celor trei structuri ale grupului infracțional identificau și atrau noi membri și exercitau un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituția, relaționând constant cu acestea.

Sprijin intern din partea unui polițist corupt

Una dintre cele trei structuri din componența grupului infracțional a beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unui polițist cercetat în dosar. Acesta fie încasa sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituției în state nordice, fie accesa bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a obține și divulga informații nedestinate publicității, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfășurarea activităților ilicite.

Sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, iar audierile vor avea loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Suspecții sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.