IGSU: Puncte de intervenţie pe litoral şi pe şosele aglomerate, active în ultimul weekend de vară

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că menţine dispozitivele de intervenţie pe litoral, în staţiunile montane şi pe principalele rute de trafic, pentru ca ultimul weekend de vară să se desfăşoare în siguranţă.
Rareș Mustață
29 aug. 2025, 15:21, Social

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis vineri că echipajele de pompieri şi salvatori vor fi prezente în teren, în zonele aglomerate, pe litoral şi în staţiunile montane, pentru a asigura intervenţia rapidă în situaţii de urgenţă.

În judeţul Constanţa rămân operaţionalizate 23 de puncte de lucru temporare: 10 dotate cu autospeciale de stingere, 7 pentru acordarea primului ajutor şi 6 cu ambarcaţiuni şi scafandri pentru misiuni de salvare acvatică.

Măsuri similare au fost luate şi pe autostrada A2 şi pe Transfăgărăşan, unde echipaje din cadrul ISU Argeş, ISU Călăraşi, ISU Ialomiţa şi ISU Bucureşti-Ilfov sunt pregătite să intervină.

IGSU reaminteşte turiştilor să respecte sfaturile salvamarilor, să evite scăldatul în locuri neamenajate, să utilizeze focul doar în spaţii special destinate şi să fie atenţi la condiţiile meteo.

„Prin gesturi simple şi responsabilitate, fiecare dintre noi contribuie la prevenirea incidentelor şi la protejarea celor din jur”, se arată în comunicatul instituţiei.