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Imagine suprarealistă lângă București: un avion de pasageri, blocat sub un pod

Un avion de pasageri scos din uz a oferit imagini neobișnuite pe șoselele din București și Ilfov, după ce a fost transportat în cursul nopții de joi spre vineri de la Aeroportul Otopeni spre Voluntari.
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Oana Antipa
09 oct. 2026, 09:55, Social
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Operațiunea, desfășurată cu viteză redusă și escortă specială, a întâmpinat însă o problemă pe traseu: aeronava a rămas blocată sub un pod în zona Balotești.

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Avionul a plecat de la Otopeni pe șosea

Aeronava dezafectată a fost scoasă de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă în noaptea de joi spre vineri și încărcată pe un vehicul special pentru a fi transportată pe cale rutieră.

Destinația finală era orașul Voluntari, unde avionul urma să fie integrat într-un loc de joacă.

Dimensiunile neobișnuite ale transportului au impus măsuri speciale. Convoiul a fost însoțit de vehicule cu girofar, iar camionul care transporta fuselajul s-a deplasat cu o viteză de aproximativ 10 kilometri pe oră.

Pentru trecerea aeronavei prin zonele urbane a fost necesară planificarea traseului, astfel încât transportul agabaritic să poată înainta în siguranță și să afecteze cât mai puțin circulația.

Probleme la Balotești

În ciuda pregătirilor, convoiul a întâmpinat un obstacol în zona Balotești. Fuselajul avionului a rămas blocat sub un pod, potrivit imaginilor apărute vineri dimineață în spațiul public.

Filmările cu aeronava imobilizată au circulat rapid pe rețelele sociale și au provocat numeroase reacții. Imaginile arată fuselajul transportat fără aripi, în timp ce alte vehicule circulă în apropiere.

Aeronava urma să devină parte a unui loc de joacă

Avionul nu mai este utilizat pentru zboruri comerciale, iar transportul nu a avut legătură cu o operațiune aeroportuară obișnuită. Aeronava scoasă din serviciu urma să primească o destinație complet diferită, fiind pregătită pentru amplasarea într-un spațiu de agrement din Voluntari.

Transportarea pe șosea a avioanelor dezafectate presupune, în general, demontarea unor componente pentru reducerea dimensiunilor ansamblului, însă chiar și fuselajul poate transforma deplasarea într-o operațiune dificilă în zonele cu poduri, pasaje sau alte restricții de gabarit.

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