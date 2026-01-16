Încă o femeie a murit în Sibiu din cauza gripei

La nivelul județului Sibiu s-a înregistrat vineri un nou deces cauzat de gripă, la o femeie în vârstă de 64 de ani, din Șeica Mare, navaccinată antigripal, cu multiple comorbidități.

Femeia a fost internată inițial în Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, iar după agravarea stării a fost transferată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde a și decedat în scurt timp.

Acesta este cel de-al treilea deces cauzat de gripă în județul Sibiu, în sezonul gripal 2025-2026.

În cursul sezonului gripal trecut, nouă persoane au murit din cauza gripei, toate decesele survenind la persoane neimunizate împotriva gripei. În cursul acestui an, primele decese au apărut tot la persoane nevaccinate.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu recomandă cu insistență vaccinarea antigripală. Este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a formelor severe de boală.

Formele severe, suprapuse peste alte afecțiuni medicale, pot duce la un deznodământ nefericit.

DSP recomandă mai ales persoanelor din categoriile de risc sau celor care au în familie persoane încadrate în categoriile vulnerabile:

Accent deosebit pe spălarea și dezinfectarea cât mai des a mâinilor.

Folosirea de batiste de unică folosință pentru suflarea nasului.

DSP mai recomandă purtarea măștii în cazul apariției semnelor de boală sau în preajma persoanelor infectate, autotestarea și prezentarea la medic pentru recomadări și tratament medical dacă este cazul.