Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit

UPDATE:

Suprafața afectată este de aproximativ 400 mp.

Victima extrasă este o femeie în vârstă de 72 de ani.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii.

Au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Din interiorul clădirii au fost evacuate șapte persoane, printre care și un minor.

Incendiul este localizat și se lucrează pentru stingere și pentru îndepărtarea efectelor negative, potrivit ISU Suceava.

În interiorul mansardei, pompierii militari au identidicat trupul carbonizat al unei persoane dată dispărută.