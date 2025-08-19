Incendiu puternic în Praid . Au ars trei magazine

În noaptea de luni spre marți, imediat după miezul nopții, a fost anunțat un incendiu la un spațiu comercial, în localitatea Praid.

La fața locului au fost mobilizate 2 echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu 2 autospeciale de stingere, precum și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență ale localităților Praid și Corund.

Potrivit ISU Harghita, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la 3 magazine mixte, cu posibilități de propagare la un bloc de locuit, unde au fost afectate geamurile de la 2 apartamente.

S-a acționat pentru localizarea și stingerea incendiului, acesta fiind lichidat în jurul orei 4:00. În urma incendiului, au ars: etajul superior, pe o suprafață de circa 100 mp, produse de artizanat, aparate electrocasnice, materii prime alimentare, aparate de gătit, aparate frigorifice, mobilier. Cauza probabilă a incendiului a fost determinată de un scurtcircuit electric. Nu s-au înregistrat victime.