Prima pagină » Social » Infotrafic anunță reluarea circulației pe Transalpina. Autoritățile au impus un program

Infotrafic anunță reluarea circulației pe Transalpina. Autoritățile au impus un program

Infotrafic a anunțat sâmbătă reluarea circulației rutiere pe Transalpina. Mașinile pot circula doar în anumite intervale orare.
Infotrafic anunță reluarea circulației pe Transalpina. Autoritățile au impus un program
Petru Mazilu
30 mai 2026, 08:21, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că „a fost reluată circulația rutieră pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 79+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Curpăt (județul Sibiu).”

Potrivit Infotrafic, până la data de 1 iulie, traficul rutier va fi permis pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone doar în intervalul orar 9.00-20.00, iar în perioada 1 iulie – 31 august se va putea circula între orele 7.00 – 21.00.

Recomandările Infotrafic

„Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalizarea rutieră instituită și restricțiile de circulație existente pe acest sector de drum montan. În funcție de condițiile meteorologice, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă pentru siguranța participanților la trafic”, a precizat Infotrafic.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei. Când se va putea circula pe cel mai nou pod din București. Mâna dreaptă a lui Daniel Băluță a făcut anunțul la Gândul
Gandul
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Gălățenii spun că se tem mai mult de RO-Alert-urile de la Taxe și Impozite: „Cu dronele ne împrietenim. Sperăm să fie ca la fulgere, să nu lovească de două ori în același loc!”
Libertatea
Trucul pentru a prepara cel mai cremos și gustos piure de cartofi! Secretul unui bucătar celebru
CSID
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia