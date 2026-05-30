Infotrafic anunță reluarea circulației pe Transalpina. Autoritățile au impus un program

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că „a fost reluată circulația rutieră pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 79+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Curpăt (județul Sibiu).”

Potrivit Infotrafic, până la data de 1 iulie, traficul rutier va fi permis pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone doar în intervalul orar 9.00-20.00, iar în perioada 1 iulie – 31 august se va putea circula între orele 7.00 – 21.00.

Recomandările Infotrafic

„Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalizarea rutieră instituită și restricțiile de circulație existente pe acest sector de drum montan. În funcție de condițiile meteorologice, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă pentru siguranța participanților la trafic”, a precizat Infotrafic.