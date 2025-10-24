INS: Cât a cheltuit România pentru protecția mediului în 2024

La nivel național, cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului s-au concentrat în domeniul recuperării deșeurilor, materialelor și economisirii de resurse la producătorii specializați, cu o pondere de 70,2% din totalul cheltuielilor din acest sector.

Tot la nivel național, cele mai mari investiții pentru protecția mediului au vizat domeniul apelor uzate și al resurselor de apă, în special la nivelul administrației publice, reprezentând 66,9% din totalul investițiilor din acest domeniu.

În anul 2024, la nivel naţional, investiţiile pentru protecţia mediului au reprezentat 26,3% din totalul cheltuielilor la nivel naţional pentru protecţia mediului.

La nivel naţional, investiţiile administrației publice au cea mai mare pondere în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului (50,3%), fiind urmate de investiţiile producătorilor nespecializați (37,1%) şi de cele ale producătorilor specializaţi (12,6%).

Producătorii nespecializați au înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului în sectorul „industria prelucrătoare” (48,5%), în sectorul „captarea, tratarea și distribuția apei” (21,1%) și în sectorul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” (16,6%).

Cele mai ample investiții pentru protecția mediului

În anul 2024, cele mai mari investiții pentru protecția mediului au fost înregistrate pe domeniul “ape uzate și resurse de apă”, cu o valoare de aproximativ 4,0 miliarde lei prețuri curente, urmate de domeniul „recuperarea deșeurilor, materialelor și economii de materiale”, cu 1,8 miliarde lei prețuri curente.

În anul 2024, cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului au fost înregistrate pe domeniul „recuperarea deșeurilor, materialelor și economii de materiale”, cu o valoare de 10,6 miliarde lei prețuri curente, urmate de domeniul „aer și climă”, cu 6,6 miliarde lei prețuri curente.

Pe categorii de producători, cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului s-au înregistrat la producătorii specializați pentru domeniul „recuperarea deșeurilor, materialelor și economii de materiale” cu 91,3% din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 70,2% din cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național pentru acest domeniu de mediu. Acestea sunt urmate de cheltuielile administrației publice pentru domeniul „aer și climă” cu 39,5% din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 84,5% din cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național pentru acest domeniu de mediu.