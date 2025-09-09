Întâmplare neobișnuită: Un bărbat din Sibiu și-a legat copilul de 10 ani cu un lanț ca să meargă la cumpărături

Polițiștii au fost alertați luni, prin apel 112, că un copil ar fi fost găsit legat și încuiat într-un imobil din localitate.

Ajunși la fața locului, polițiștii de la Secția Porumbacu de Jos au găsit copilul legat de picior cu un lanț prins de masă. Din cercetări a rezultat că tatăl l-a legat pe copil și l-a încuiat în casă ca să poată pleca la cumpărături.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au întocmit un ordin de protecție provizoriu împotriva lui. Copilul a fost preluat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu și plasat într-un centru de protecție.

Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.