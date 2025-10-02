Intervenţii în Bucureşti în timpul furtunii. Copaci şi elemente periculoase pe carosabil

Echhipele acţionează pe şase străzi din Bucureşti.

Pe străzile Reactorului, Ostrov şi Şoseaua Alexandriei sunt copaci care stau să cadă, pe strada Roşiori o creangă a ajuns pe carosabil, iar pe Bulevardul Theodor Pallady există elemente de construcţie cu risc de desprindere. Totodată, pe Bulevardul Gheorghe Şincai este un cablu de curent rupt.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ. Atenționarea intră în vigoare joi, la ora 10 și este valabilă până vineri, la ora 10, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj. Aici cantitățile de precipitații vor acumula cantități de apă de 50…70 l/mp.

De joi, de la ora 20, până vineri, la ora 10, meteorologii au emis cod portocaliu de vânt puternic pentru București, județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și în zona de litoral a județului Constanța. Vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…85 km/h.