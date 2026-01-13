Prima pagină » Social » Ivan: Încălzirea în trei spitale din Capitală se face cu aeroterme și aparate de aer condiționat

Ivan: Încălzirea în trei spitale din Capitală se face cu aeroterme și aparate de aer condiționat

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus marți că în trei spitale încălzirea este asigurată ci aeroterme și aparate de aer condiționat: Institutul Fundeni, C.C. Iliescu și Institutul Oncologic.
Ivan: Încălzirea în trei spitale din Capitală se face cu aeroterme și aparate de aer condiționat
Sursa foto: iStock
Cosmin Pirv
13 ian. 2026, 12:51, Social

„Sunt trei spitale care sunt cele mai problematice în momentul de față. Institutul Fundeni, C.C. Iliescu și Institutul Oncologic. Aseară am avut o întâlnire cu ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, în care am dispus mai multe controle ale companiei de distribuție a energiei electrice, pentru că încălzirea în aceste spitale acum se face cu aparate de aer condiționat și cu diferite aeroterme care riscă să supra-solicite rețeaua electrică”, a spus Ivan, la Digi24.

El spune că sunt făcute verificări de două ori pe zi „că nu există probleme la rețea, să nu mai apară un alt necaz”.

El susține că de miercuri episodul de ger va trece: „Vom ajunge la temperaturi apropiate de media anuală, adică în jurul temperaturii de 0 grade, și automat nu vor mai fi aceste presiuni și va putea să facă față și actualul sistem mai bine decât o face în aceste zile de ger”.

El a vorbit despre problemele cu apa caldă și căldura de la blocurile din Capitală.

„E o problemă care datează de 35 de ani, că nu s-au investit bani aproape deloc, nici în cazane, nici în rețeaua de termoficare a Bucureștiului, care are 900 de km de magistrale principale și aproape 3000 de km de magistrale secundare”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei susține că toate avariile care au fost la cazane, la instalații, au fost reparate în cursul săptămânii trecute: „Ceea ce face Elcen, în limita posibilităților pe care le are, funcționează la capacitate maximă în momentul de față. Problema este legată și de acele cazane care sunt vechi de peste 55-60 de ani, care sunt ieșite din uz”.

El spune că se caută soluții pentru evitarea unor astfel de situații în iarna viitoare.

Începând cu această primăvară, deja am pregătit actul normativ, cu o altă soluție tehnică, prin care putem să avem o perioadă de tranziție de 3-4 ani, cu niște sisteme mobile care să acopere nevoia de apă caldă și anul viitor. Pentru că dacă nu începem să lucrăm încă de acum, anul viitor va fi același scenariu, cu aceiași actori, cu aceeași poză, și cu oameni care suferă de frig în capitala României.

Ceea ce este inadmisibil în anul 2026”, a declarat Bogdan Ivan.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Categoria de bugetari care vor primi vouchere de vacanță și în acest an. Noi reguli și criterii mai stricte pentru angajați!
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor