Jonas Vingegaard, despre protestele pro-palestiniene din Vuelta: Este îngrozitor ce se întâmplă

Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), purtătorul tricoului roșu la Vuelta 2025, a comentat luni, în ziua de pauză, manifestațiile pro-palestiniene care au însoțit cursa pe teritoriul spaniol, spunând că înțelege motivele, deși regretă impactul asupra cursei.

„Oamenii o fac dintr-un motiv. Este îngrozitor ce se întâmplă. Cred că toți cei care manifestă vor să se exprime și poate că media le oferă această șansă. Probabil acesta este motivul pentru care protestează”, a spus Vingegaard, la postul danez TV2, citat de L’Equipe.

„Bineînțeles, este păcat că se întâmplă aici. Mulți dintre noi, cicliștii, ne gândim la asta, dar cred că protestatarii au pur și simplu nevoie disperată să fie auziți”, a adăugat dublul câștigător al Turului Franței (2022 și 2023).

Manifestațiile urmăresc să atragă atenția asupra acțiunilor militare israeliene în Fâșia Gaza și cer retragerea echipei Israel-Premier Tech din competiție. Deși echipa a eliminat mențiunea „Israel” de pe tricouri, a refuzat să se retragă, iar publicul și-a continuat manifestările în orașe precum Bilbao, afectând și desfășurarea etapei a 11-a, neutralizată la trei kilometri înainte de sosire.

După 15 etape, Vingegaard conduce clasamentul general, cu un avans de 48 de secunde față de principalul său rival, portughezul Joao Almeida (UAE Team Emirates).