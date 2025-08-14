La Timișoara, motocicliștii se unesc pentru o cauză bună. DoomFest 3.0, festivalul caritabil pentru Mihai

DoomFest 3.0 este festivalul caritabil care pe pasionații de moto și fapte bune. Cauza din acest an pentru care motocicliștii au decis să-și unească forțele este Mihai, un tânăr de 18 ani, care a suferit un accident violent. Acesta a trecut prin mai multe operații, până când i-a fost amputat un picior. Tânărul este încă în dureri, iar recuperarea este „imposibilă momentan”, potrivit organizatorilor.

„Ne dorim ca alături de comunitățile de motocicliști, de prietenii noștri de la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I”, care este partener al acestui eveniment pentru al treilea an consecutiv, să vină și timișoreni care înțeleg că doar împreună putem facem mult bine. Iar binele, în acest caz, înseamnă susținerea lui Mihai, un tânar care, în urma tragicului accident suferit, trebuie să își croiască un alt drum”, a declarat Attila Hajdu – președinte Doomstriker LEMC România.

Organizatorii își propun ca, în cadrul festivalului, să stângă bani pentru a cumpăra o proteză pentru tânărul Mihai.

Evenimentul se va desfășura zilele de 22 și 23 august, la Hanul Km6, Calea Aradului, după sensul giratoriu de la Ikea pe direcția de deplasare către intersecția cu centura/ieșirea din oraș către Arad, DN 69 .

Cei care participă la festival, vor avea parte de conerte live de rock, folk, jazz&oldies. În cadrul evenimentului se va desfășura și o paradă moto. De asemenea, organizatorii au pregătit surprize și pentru copii: ateliere de creație, chiar și o tiroliană.

Clubul Doomstriker LEMC (Law Enforcement Motorcicle Club) România, este format din oameni ai legii, club moto implicat activ în sprijinirea comunității.

În cadrul ediției de anul trecut a festivalului, organizatorii au reușit să strângă peste 4.500 de euro, bani cu care au sprijinit Colour The Village 2025, proiectul Asociației Acasă în Banat, în cadrul căruia voluntarii au renovat fațadele caselor vechi din satele bănățene. În cadrul festivalului au fost concerte live susținute pro bono de mai multe trupe din Timișoara, dar și din țară, potrivit Banatul Azi.

DoomFest 3.0 este organizat de Doomstriker LEMC Banat, în parteneriat cu Universitatea de Științe ale Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara și Aociația MotoDoomBanat.