MApN: Mobilizare a rezerviștilor în județele Sibiu și Mureș. Cum se va deșfăsura exercițiul MOBEX SB-MS-25

Potrivit unui comunicat al ministerului, exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire.

În cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel national având loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

Miercuri, 17 septembrie, în cadrul MOBEX SB-MS-25 se va desfășura o secvență de antrenament cu rezerviștii în Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu, transmite MApN.