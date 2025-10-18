Maramureș. Misiune de salvare a unor ucraineni blocați de trei zile într-o zonă montană periculoasă

Salvamontiștii și polițiștii de frontieră încearcă să salveze trei tineri ucraineni blocați de trei zile într-o zonă montană periculoasă. Misiunea se desfășoară sâmbătă seara în Munții Maramureșului. Victimele au hipotermie și au solicitat ajutor prin serviciul 112.

Echipe de la Salvamont Maramureș și Poliția de Frontieră Valea Visrului au fost trimise în misiune. Potrivit Salvamont, trei tineri ucraineni, cu vârste de 24 și 26 de ani, sunt blocați într-o zonă stâncoasă.

Ei se află în hipotermie din cauza temperaturilor scăzute și au rămas blocați pe munte de trei zile.

Misiunea se desfășoară pe Vârful Pop Ivan, zona Criva, o porțiune extrem de dificilă, conform salvamontiștilor. Apelul de urgență a venit prin serviciul 112, iar membrii STS au reușit localizarea ucrainenilor.