Trei ucraineni, în hipotermie, salvați după ce au rămas blocați patru zile în Munții Maramureșului

Salvamontiștii anunță că după mai bine de 11 ore și jumătate de la primirea apelului de urgență salvatorii montani au reușit să îi extragă pe cei trei ucraineni din zona în care se blocaseră. Coborârea a fost extrem de grea din cauza bolovanilor și copacilor căzuți peste albia răului în urmă unor ploi abundente. De asemenea, temperatura era foarte scăzută, aproximativ minus cinci grade Celsius.

Aflați de patru zile pe munte, fără provizii și cu hainele ude, ucrainenii erau într-o stare precară de sănătate. Ei au fost coborâți în siguranță la baza muntelui și au fost predați autorităților în vederea îndeplinirii procedurilor în astfel de situații, a transmis Salvamont.

La misiune au participat membrii ai Salvamont Maramureș și ai Poliției de Frontieră Valea Visrului. Victimele sunt trei tineri ucraineni, cu vârste de 24 și 26 de ani. Misiunea s-a desfășurat pe Vârful Pop Ivan, zona Criva, o porțiune extrem de dificilă, conform salvamontiștilor. Apelul de urgență a venit prin serviciul 112, iar membrii STS au reușit localizarea ucrainenilor.