Militarii „Dacian Pumas” își îndeplinesc misiunile în condiții extreme, în Bosnia și Herțegovina

Detașamentul românesc „Dacian Pumas”, aflat în a doua rotație în cadrul operației EUFOR Althea, reușește să-și ducă la capăt misiunile chiar și la altitudini mari și pe timp de noapte.