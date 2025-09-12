Militarii „Dacian Pumas” își îndeplinesc misiunile în condiții extreme, în Bosnia și Herțegovina

Militarii celei de-a doua rotații a Detașamentului „Dacian Pumas”, dislocat în Bosnia și Herțegovina, își îndeplinesc cu succes misiunile, deși operează în condiții dificile, inclusiv la altitudini ridicate și în timpul nopții.
Echipa răspunde eficient provocărilor specifice terenului montan și mediului de operare complex.
Detașamentul are ca responsabilități principale asigurarea evacuării medicale (MEDEVAC) 24 de ore din 24, precum și misiuni de transport și cercetare aeriană, parte a operației EUFOR Althea.
Prezența militarilor români contribuie la menținerea stabilității și securității în regiune, demonstrând profesionalism și capacitate de adaptare în situații solicitante.