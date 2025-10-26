Ministerul Educației anunță măsuri împotriva consumului de alcool și droguri în rândul elevilor

Studiul european, realizat în 37 de state, arată că 81% dintre elevii români au consumat alcool, 26% fumează, 6% au încercat droguri ilicite, iar 53% prezintă semne de dependență digitală.

Ministrul Educației, Daniel David, a subliniat că răspunsul ministerului se va baza pe trei direcții principale: controlul fenomenului în afara școlii, prevenție și conștientizare în școli și tratament de specialitate.

Printre măsurile concrete se numără: dezvoltarea programelor educaționale de prevenire a factorilor de risc, includerea temelor legate de consum și violență în orele de orientare și consiliere, promovarea unor valori și reguli interne clare în școli, precum și consolidarea parteneriatelor cu autoritățile locale și organizațiile societății civile, potrivit unui comunicat al ministerului, remis duminică.

De asemenea, MEC colaborează cu Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) pentru elaborarea ghidurilor metodologice destinate cadrelor didactice și părinților, menite să sprijine prevenția și intervenția timpurie.

Raportul ESPAD 2024, realizat pe un eșantion european de 113.882 de elevi, a inclus 8.543 de elevi români, în vârstă de 15 și 16 ani, din toate județele țării. Datele arată stabilizarea consumului de alcool și tutun, scăderea ușoară a consumului de droguri ilicite și creșterea implicării în jocuri de noroc online.