Un tânăr de 28 de ani a fost grav rănit, duminică, într-un accident pe Transfăgărășan, în zona Bâlea, fiind transportat conștient la UPU Sibiu după o intervenție complexă a echipajelor SMURD și Salvamont.
Motociclist rănit grav pe Transfăgărășan, salvat de echipajele SMURD și Salvamont
Gabriel Pecheanu
14 sept. 2025, 21:30, Social

ISU Sibiu a intervenit de urgență pe DN7C – Transfăgărășan, în zona Bâlea, pentru a acorda asistență medicală unui motociclist implicat într-un accident.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. În sprijin au acționat salvamontiștii sibieni, dar și un echipaj SMURD de la ISU Argeș, care a oferit primul ajutor până la sosirea medicului.

Victima, un tânăr de 28 de ani, a suferit multiple traumatisme grave la nivelul membrelor inferioare și un traumatism toracic.

El a fost stabilizat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu, fiind conștient pe timpul deplasării.