NATO desfășoară exercițiul multinațional „DACIAN FALL 2025” în România și Bulgaria

Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) din București coordonează exercițiul „DACIAN FALL 2025” (DAFA 25), care reunește trupe și tehnică militară din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Antrenamentele se desfășoară simultan în poligoanele Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara și Novo Selo (Bulgaria).

Scopul principal al exercițiului este integrarea operațională a structurilor subordonate HQ MND-SE și finalizarea procesului de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

În acest context, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați în România, iar Grupul de Luptă NATO condus de Italia va efectua exerciții conexe în Bulgaria.

România contribuie cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din forțele terestre, aeriene, navale și de apărare cibernetică.

Primele coloane de tehnică militară vor sosi în țară începând cu 20 septembrie, prin punctul de frontieră Curtici, deplasările fiind planificate în principal pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra traficului și comunităților locale.

Autoritățile subliniază caracterul strict defensiv al exercițiului, care se desfășoară cu respectarea obligațiilor internaționale asumate de România.

Acțiunea evidențiază angajamentul NATO pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre, într-un context regional marcat de tensiuni.