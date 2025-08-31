Noapte de foc pentru salvamontiştii din Prahova: nouă intervenţii în doar 24 de ore

Echipele Salvamont Prahova au intervenit, în ultimele 24 de ore, în nu mai puţin de nouă cazuri, multe dintre ele cu victime care au avut nevoie de evacuare de urgenţă.

Printre cele mai grave situaţii se numără cazul unei turiste de 74 de ani, care a căzut aproximativ 80 de metri pe Brâul lui Răducu, o potecă nemarcată din Bucegi.

Femeia a suferit traumatisme craniene şi o fractură la un membru inferior şi a fost evacuată cu elicopterul.

Tot la munte, o altă turistă, de 68 de ani, a avut nevoie de ajutor după ce a suferit o luxaţie, iar un copil de 14 ani a fost coborât de salvatori din zona Crucii Eroilor, acuzând stări de vomă.

Intervenţiile au continuat cu un caz neobişnuit la Piatra Arsă, unde o persoană s-a ales cu o iritaţie oculară din cauza declanşării accidentale a unui spray antiurs.

Un copil de 4 ani s-a rănit la mână după o căzătură în zona Palanca, iar un băiat de 13 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral şi a rămas inconştient după ce a căzut cu bicicleta pe un traseu de mountain-bike din Azuga.

Salvatorii au mai fost solicitaţi să evacueze doi turişti epuizaţi, găsiţi pe Jepii Mici la lăsarea întunericului, dar şi să acorde primul ajutor, în toiul nopţii, la stâna din Piatra Arsă, unde doi ciobani aflaţi în stare de ebrietate s-au bătut şi au suferit fracturi şi plăgi tăiate.

Ultima intervenţie a avut loc la ora 3:30 dimineaţa, pentru o turistă cu dureri abdominale puternice, care urca împreună cu un grup spre Vârful Omu pentru a vedea răsăritul.