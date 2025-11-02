Noul ambulatoriu al Spitalului Judeţean Oradea, gata de deschidere

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat duminică noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Oradea, care va fi dat în folosinţă săptămâna viitoare.

Proiectul, în valoare de 10 milioane de euro, a fost realizat prin finanţare multisursă, combinând fonduri europene, buget de stat şi sprijinul autorităţilor locale.

Noua clădire are o suprafaţă de peste 30.000 de metri pătraţi şi reuneşte peste 20 de specialităţi medicale, printre care cardiologie, ortopedie, gastroenterologie, neurologie şi chirurgie plastică.

La ultimul etaj funcţionează o secţie de terapie intensivă modernă, cu 22 de boxe individuale din sticlă, care asigură siguranţă, intimitate şi monitorizare continuă pentru pacienţii critici.

Ambulatoriul va fi deschis zilnic până la ora 20:00, pentru a facilita accesul pacienţilor la serviciile medicale din spitalele publice.

„Este o dovadă că se poate, atunci când există viziune, voinţă şi colaborare reală. Prin investiţii şi oameni dedicaţi, construim un sistem de sănătate în care românii pot avea încredere”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

El a transmis felicitări managerului spitalului, dr. Gheorghe Carp, şi echipei de conducere, mulţumind totodată personalului medical pentru efortul şi devotamentul lor: „Sistemul sanitar românesc este ţinut pe umerii medicilor, asistenţilor şi personalului sanitar, cu efort şi sacrificiu, iar pentru asta mă înclin şi le mulţumesc”.