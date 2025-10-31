Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național

„Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumusețe care îți taie respirația, potențial imens, dar și nevoie de dezvoltare reală, de atenție și de investiții. Astăzi am făcut un pas important în direcția asta: Guvernul, a aprobat hotărârea pe care am inițiat-o, prin care orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine stațiune turistică de interes național”, anunță ministrul.

Noul statut înseamnă acces prioritar la finanțări guvernamentale și europene, prioritate pentru proiecte de infrastructură, creșterea atractivității pentru investitori, promovare națională și internațională și dezvoltare locală și un nivel de trai mai bun pentru oameni.

„E o veste bună pentru Gorj, pentru turismul românesc și pentru toți cei care cred că România merită să-și pună în valoare locurile cu adevărat speciale. Novaciul și Rânca urcă, în sfârșit, acolo unde merită”, a scris Miruță pe Facebook.