O autospecială a Centrului de Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj, implicată într-un accident

Potrivit IPJ Gorj, accidentul a avut loc pe DN 66, în Izvoarele.

Din primele verificări a reieșit că, în timp ce autospeciala se angajase în depășirea regulamentară a unui autovehicul care se deplasa pe raza localității, în aceeași direcție de mers, conducătorul unui autoturism ar fi virat spre stânga, acroșând autospeciala de poliție, care a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un cap de pod.

În autospecială se aflau doi polițiști din cadrul IPJ Dolj, care au dus câțiva reținuți în arestul IPJ Gorj și se întorceau la sediul poliției.

Unul dintre polițiști a fost rănit și a fost dus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.