Prima pagină » Social » O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

O nouă alertă aeriană a avut loc miercuri la granița României cu Ucraina, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.
O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Imagine cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
14 oct. 2026, 12:38, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că o dronă a fost detectată în apropierea frontierei cu România de sistemul de supraveghere radar al Armatei.

La ora 10.19, pentru populația din estul și nordul județului Tulcea a fost emis un mesaj Ro-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol.

MApN anunță că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre.

Apoi, această dronă a intrat în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.22, transmite MApN.

Aceasta este a doua alertă aeriană înregistrată miercuri în Tulcea. La ora 6.39 a mai fost emis un mesaj Ro-Alert după ce au fost detectate ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
La 4 ani de la divorțul de Gerard Pique, Shakira se iubește cu un baschetbalist
GSP.ro
Propunere fără precedent la Metrorex: fără cumetrii la negocierile de salarii. Membrii Consiliului de Administrație care au rude în subteran ar urma să fie excluși din comisiile care lucrează la Contractul Colectiv de Muncă
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Drumurile PSD merg spre guvernare. Lista cu primele nume de social-democrați la ministere SURSE
Libertatea
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Cu ce se ocupă fostul premier pentru a câștiga bani în plus
CSID
Dacia Striker poate fi comandată și în România! Cât costă rivalul pentru Škoda Octavia Combi?
Promotor