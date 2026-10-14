O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că o dronă a fost detectată în apropierea frontierei cu România de sistemul de supraveghere radar al Armatei.

La ora 10.19, pentru populația din estul și nordul județului Tulcea a fost emis un mesaj Ro-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol.

MApN anunță că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre.

Apoi, această dronă a intrat în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.22, transmite MApN.

Aceasta este a doua alertă aeriană înregistrată miercuri în Tulcea. La ora 6.39 a mai fost emis un mesaj Ro-Alert după ce au fost detectate ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România.