O elevă din Iași a contestat nota 9,95 la Evaluarea Națională, la Matematică. Ce notă a obținut?

„Am făcut contestație pentru că știam ce am scris, cum am rezolvat, m-am consultat și cu profesorii. Eram destul de sigură pe mine. Continuasem o problemă pe ultima pagină și bănuiesc că profesorul nu a văzut ce am scris acolo”, a explicat eleva, pentru Ziarul de Iași.

Deși avea deja o notă foarte mare, Ioana a avut încrederea să conteste pentru cinci sutimi care îi lipseau pentru nota maximă.

Contestația s-a dovedit îndreptățită, iar nota a fost corectată la 10.

Cu media inițială de 9,97, eleva a reușit să ajungă la media 10 după recorectare.