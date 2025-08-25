Daniel David a anunțat câte școli și-au pierdut personalitatea juridică. Ce schimbare aduce această decizie

Ministerul Educației a spus luni seara, la Antena 3 CNN, că peste 500 de școli au fost reorganizate, comasate cu altele: „În final, ce s-a întâmplat? 500 din cele 800, de fapt 507, și-au pierdut personalitatea juridică”.

Daniel David a explicat că pierderea personalității juridice nu înseamnă că au fost mutați copiii din structura în care au fost și nici că personalul a fost redus.

„Pur și simplu înseamnă că nu mai ai doi directori, ci ai un director. Atât. Și voi proteja această structură nouă să nu fie modificată, fundamental, pe parcursul acestui an, pentru a vedea… Deci rămân clasele, rămân profesorii, dar dispar cei din funcții de conducere. Vedem cum funcționează pe parcursul acestui an, fiindcă toată lumea recunoaște că această organizare s-a făcut pe repede înainte”, a mai spus ministrul.

El spune că lucrurile care nu funcționează bine vor fi schimbate.

„Nu l-aș fi făcut așa dacă n-aș fi avut situația de criză. Dar mă uit și la partea pozitivă prin faptul că reduci fragmentarea unităților școlare, creezi, spre exemplu, și potențialul de a face mai ușor normele didactice. Un profesor nu mai are, spre exemplu, două sau trei contracte cu unități cu personalitate juridică diferite, diferită, ci au pur și simplu un contract cu unitatea care are personalitatea juridică”, a declarat David.