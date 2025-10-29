Ministrul Educației anunță salvarea a un miliard de euro din PNRR. Daniel David face apel pentru protejarea liceelor românești din Ucraina

Ministrul Educației a declarat că efectuează vizite în teritoriu pentru a monitoriza implementarea programelor din PNRR, cu accent pe mediul rural și urbanul mic.

„În zona preuniversitară am început să am o serie de vizite în teritoriu, atât în zona urbană, dar mai ales în zona rurală sau în urbanul mic, pentru a vedea cum se implementează și cum funcționează programele din PNRR, fiindcă este un lucru foarte important. V-am spus, prin renegociere, noi am salvat din potențialul de pierdere aproape un miliard de euro. Este foarte important ca până la sfârșitul anului, până în august anul viitor, să avem cele 2,5 miliarde de euro dedicate educației implementate. Ar fi păcat să nu folosim acești bani și de aceea țin să văd cum funcționează diverse programe, să discut cu oamenii, să văd ce blocaje mai apar, ce mai putem corecta în acest proces”, a spus David.

Se lucrează la metodologiile pentru concursurile de directori și inspectori

Ministrul Educații a anunțat că se lucrează la metodologiile pentru concursurile de director și pentru selecția inspectorilor, toate acestea fiind incluse în PNRR.

„Tot în timpul acestor vizite, așa cum am spus și data trecută când ne-am întâlnit, avem discuții legate de metodologiile pe care le avem prinse tot în PNRR și pe care trebuie să le terminăm tot până în luna august, și anume metodologia pentru concursurile de director și pentru selecția inspectorilor, și mă aștept să venim cu un draft în următoarele săptămâni pe care să-l punem nu doar în transparență, ci și în dezbatere publică, fiindcă aș vrea să avem metodologii larg acceptate în sistem”, a precizat ministrul.

Ministrul a făcut referire la rezultatele studiului european ESPAD privind consumul de substanțe în rândul adolescenților de 15-16 ani.

„În ceea ce privește consumul de droguri în zona adolescenților, suntem mult sub mediile OECD și sub media Uniunii Europene. Există o diferență mică între cele două sexe, adică foarte puțin, un procent mai crescut la băieții în comparație cu fetele, dar diferența este foarte mică. Însă suntem peste valorile medii în ceea ce privește consumul de alcool și jocurile de noroc în cazul băieților, în primul rând, dar și în cazul fetelor avem valori crescute peste mediile normale în zona dependenței digitale și în zona fumatului. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le știm, astfel încât să știm și cum putem să intervenim”, a declarat David.

Scrisoare către Ucraina: protejarea învățământului în limba română

În contextul discuțiilor despre reorganizarea liceelor românești din Ucraina, ministrul a trimis o scrisoare către omologul său ucrainean.

„Este o scrisoare în care ne-am exprimat disponibilitatea de a discuta, de a veni cu experiența noastră. Eu știu ce înseamnă să începi reforme mari, reforme complicate, mereu sunt și nemulțumiri, dar noi suntem foarte sensibili la comunitatea românească din Ucraina și trebuie să protejăm învățământul în limba română acolo și, ținând cont de faptul că avem o experiență totuși bună în ceea ce privește învățământul pentru minoritățile pe care le avem în țară, cred că avem lucruri de împărtășit și pentru colegii noștri din Ucraina astfel încât să ajutăm până la urmă școala românească de acolo”, a subliniat ministrul Educației.