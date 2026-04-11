O șoferiță a testat limitele fizicii pe o șosea din județul Constanța, pentru că i se ardeau cozonacii

O femeie de 35 de ani a rezolvat o urgență culinară de Paște în felul ei: 176 km/h pe DN 38, ca să nu îi ardă cozonacii. Poliția din Constanța a avut altă părere.
Andreea Tobias
11 apr. 2026, 11:13, Social
„Aseară, pe DN 38, o șoferiță de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h.
Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra magică de 176 km/h.
Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: „Se ard cozonacii în cuptor!”.
Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire”, transmite Poliția Constanța.
Nota de plată pentru „rețeta” vitezei? Pauză de condus de 120 de zile (suficient timp pentru a învăța toate secretele cofetăriei, dar din postura de pieton), și nota de plată: peste 1.800 de lei (echivalentul a vreo 20 de cozonaci premium, gata copți).
„Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare „crește” aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită.
Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor!
Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor”.

