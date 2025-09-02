ONU: 14.000 de migranți s-au reîntors în sud după înăsprirea regulilor la frontiera Statelor Unite

Peste 14.000 de migranți, în mare parte venezueleni, care sperau să ajungă în Statele Unite, s-au răzgândit și au luat drumul spre sud de la începutul măsurilor de înăsprire a imigrației impuse de Donald Trump, potrivit unui raport publicat vineri de guvernele Columbiei, Panamei și Costa Ricăi.

Fenomenul, cunoscut sub numele de migrație cu „flux invers”, este alcătuit în principal din venezueleni care au fugit din cauza crizei economice, sociale și politice prelungite din țara lor, doar pentru a se confrunta cu o politică americană privind imigrația care nu mai este deschisă solicitanților de azil, scrie AP.

Migrația prin periculosul Coridor Darién, aflat la granița dintre Columbia și Panama, a atins un vârf în 2023, când peste o jumătate de milion de migranți au trecut prin zonă. Fluxul s-a redus oarecum în 2024, dar aproape că a secat complet la începutul acestui an.

Raportul, publicat cu sprijinul Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Drepturile Omului, arată că migrația spre nord a scăzut cu 97% în acest an.

Din 2017, aproximativ 8 milioane de oameni au fugit de criza din Venezuela. Timp de ani de zile, acești migranți s-au îndreptat către alte țări sud-americane, inclusiv Columbia, Peru, Ecuador, Chile și altele.

Situația s-a schimbat în 2021, când sute de mii de persoane au pornit spre SUA, traversând Coridorul Darién pe drum.

O aplicație guvernamentală americană pe telefon a devenit principala cale pentru solicitanții de azil de a intra în SUA în timpul administrației Biden. Apoi, mii de migranți au rămas blocați în Mexic când Trump a pus capăt folosirii aplicației chiar din prima sa zi de mandat.

Acum, acei migranți care încercau încă să ajungă în SUA atunci când Trump a preluat mandatul și a schimbat politicile de frontieră s-au întors din drum și călătoresc înapoi spre America de Sud.

Aproximativ un sfert dintre cei intervievați intenționează să meargă în Columbia vecină, care fusese anterior epicentrul migrației în masă din Venezuela. Alții au spus că nu știu unde se vor duce.

Columbia și alte state sud-americane au petrecut ani întregi cerând ajutor comunității internaționale pentru a face față impactului crizei migraționiste din Venezuela, înainte ca mulți dintre acești migranți să înceapă să se îndrepte spre SUA. Astăzi, turbulențele politice și economice din Venezuela continuă.