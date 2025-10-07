Opera Națională București, ținta unui fake-news despre un presupus spectacol controversat. Directorul Daniel Jinga: „Lăsăm Poliția Română să-și facă treaba”

În ultimele zile a reapărut în spațiul online un clip video în care apare un bărbat nud pe o scenă de operă, postare prezentată drept o înregistrare realizată la Opera Națională București (ONB), relatează publicația Impact.ro.

Reprezentanții instituției au precizat că imaginile nu provin din nicio producție a Operei Naționale București și că niciun spectacol din actuala sau din precedenta stagiune nu conține o astfel de scenă.

Directorul general al ONB, dirijorul Daniel Jinga, a declarat pentru Impact.ro că intenționează să anunțe Poliția cu privire la acest incident și a făcut apel la public să verifice informațiile din surse oficiale.

„Îi rog frumos pe iubitorii operei, în special ai spectacolelor ONB, să se informeze doar de pe site-ul instituției și din comunicatele oficiale. Avem premiere interesante anul acesta, ca și anul trecut, și poate aceasta îi deranjează pe promotorii fake-news-urilor. În rest, lăsăm Poliția Română să-și facă treaba!”, a spus Daniel Jinga.