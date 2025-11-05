Operațiunea Jupiter 4, ziua 3: 267 de percheziții au loc miercuri în întreaga țară, 118 mandate de aducere puse în executare

Perchezițiile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Acestea au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății, prejudiciul reținut fiind de 61.397.871 de lei și 476.700 euro.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, infracțiuni de producere de accizabile în afara unui antrepozit autorizat, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de incendiere, infracțiuni de tăiere fără drept de arbori, eliminarea, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, infracțiuni privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor periculoase, șantaj, abuz de încredere, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă și hărțuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit procurorilor, oerațiunea reafirmă importanța acțiunilor coordonate ale autorităților judiciare și polițienești în combaterea criminalității economico-financiare și în protejarea bugetului de stat, prin identificarea și tragerea la răspundere a celor care desfășoară activități ilegale, prevenind pierderile bugetare și facilitând recuperarea produsului infracțional.