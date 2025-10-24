Prima pagină » Social » Pene de curent în Oltenia și Muntenia, în urma codului galben de vânt. Șapte județe afectate

Pene de curent în Oltenia și Muntenia, în urma codului galben de vânt. Șapte județe afectate

În urma codului galben de vânt emis de ANM vineri, rețele de curent au fost afectate. Distribuție Oltenia intervine pentru remedieri în județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea.
Pene de curent în Oltenia și Muntenia, în urma codului galben de vânt. Șapte județe afectate
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
24 oct. 2025, 18:06, Social

Potrivit comunicatului publicat de Distribuție Oltenia, peste 60 de echipe de electricieni sunt în teren, acționând pentru remedierea avariilor.

Potrivit sursei citate, la rețeaua electrică s-au înregistrat 13 incidente pe liniile de tensiune medie, 177 posturi de transformare au rămas nealimentate. De asemenea, electricienii din teren soluționează 150 de deranjamente în rețeaua de joasă tensiune.

  • Argeș: 1 incident și 18 deranjamente. Echipele intervin pentru remedierea deficiențelor și reluarea alimentării la locurile de consum afectate din două localități din județ.
  • Dolj: 2 incidente și 40 de deranjamente. Electricienii intervin în două localități.
  • Gorj: 1 incident și 14 deranjamente. Echipele intervin pentru remedierea deficiențelor și reluarea alimentării la locurile de consum afectate.
  • Mehedinți: 1 incident și 18 deranjamente.
  • Olt: 2 incidente și 24 deranjamente. Se acționează pentru remedierea deficientelor si reluarea alimentarii cu energie. Echipele de distribuție intervin în patru localități din județ.
  • Teleorman: 4 incidente și 25 deranjamente. Echipele intervin în patru localități.
  • Vâlcea: 2 incidente și 11 deranjamente. Electricienii intervin în două localități.

„Personalul operativ va ramâne in teren până la soluționarea tuturor deficiențelor electrice și a deranjamentelor individuale. Operatorul va continua să monitorizeze situația rețelelor electrice din aria sa operațională, astfel încat disconfortul creat de evoluția nefavorabilă a condițiilor meteo să fie diminuat”, au precizat reprezentanții Distribuție Oltenia.

 