Percheziții într-un dosar care vizează achiziții de măști și dezinfectanți în pandemia de Covid

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au făcut 32 de percheziții domiciliare, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, obținerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Perchezițiile au avut loc în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.

Circuit tranzacțional fictiv

Din cercetările făcute până acum a reieșit că, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a prețurilor pentru dezinfectanți și măști de protecție, de peste 10 ori față de prețul real.

Firmele care ar fi achiziționat aceste produse își desfășoară activitatea în domeniul producției și distribuției de energie electrică, precum și în domeniul comerțului cu ridicata.

Reprezentanții acestora ar fi cumpărat peste 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, la prețuri supraevaluate.

Prejudiciu de 4 milioane de lei

Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau vândute către persoane fără posibilități materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.

14 mandate de aducere

Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecința diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăților implicate, anunță IGPR.

Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile firmelor de către membrii grupării, de la bancomate.

În cauză sunt efectuate cercetări față de 19 persoane fizice și juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.