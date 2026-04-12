Franța: Un tânăr cu „delir de persecuție” apărut după COVID și-a ucis fratele

Potrivit Le Figaro, tragedia s-a petrecut în seara zilei de joi, sub privirile mamei celor doi. aceasta a fost cea care a alertat serviciile de urgență după ce unul dintre fii a fost înjunghiat de fratele său.
Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Victima a fost transportată de urgență la spitalul Pitié-Salpêtrière, unul dintre cele mai mari spitale din Paris, însă era deja în stop cardio-respirator la sosire, iar prognosticul medicilor a fost rezervat.
Tânărul, în vârstă de 21 de ani, nu a mai putut fi salvat și a murit la scurt timp după atac.
Ancheta preliminară arată că agresorul ar fi acționat deliberat. O sursă din poliție a precizat că acesta „a lovit intenționat cu un cuțit în abdomenul fratelui său de 21 de ani”, însă motivul atacului nu este cunoscut în acest moment.
Cazul capătă o dimensiune aparte din cauza istoricului medical al suspectului. Parchetul din Paris a transmis că, potrivit apropiaților, tânărul „era urmărit medical pentru o formă de delir de persecuție apărută în perioada pandemiei de COVID”.
Informația nu explică direct gestul, dar indică existența unor tulburări psihice care ar fi debutat sau s-ar fi agravat în acea perioadă.
Inițial, bărbatul a fost reținut pentru „tentativă de omor”, încadrarea juridică urmând să fie actualizată după decesul victimei. Ancheta este coordonată de poliția judiciară din Paris.
Autoritățile urmează să dispună expertize psihiatrice pentru a stabili dacă suspectul avea discernământ în momentul atacului, un element esențial pentru evoluția dosarului penal.