Franța: Un tânăr cu „delir de persecuție” apărut după COVID și-a ucis fratele

Potrivit Le Figaro, tragedia s-a petrecut în seara zilei de joi, sub privirile mamei celor doi. aceasta a fost cea care a alertat serviciile de urgență după ce unul dintre fii a fost înjunghiat de fratele său.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Victima a fost transportată de urgență la spitalul Pitié-Salpêtrière, unul dintre cele mai mari spitale din Paris, însă era deja în stop cardio-respirator la sosire, iar prognosticul medicilor a fost rezervat.

Tânărul, în vârstă de 21 de ani, nu a mai putut fi salvat și a murit la scurt timp după atac.

Lovitură intenționată, motiv necunoscut

Ancheta preliminară arată că agresorul ar fi acționat deliberat. O sursă din poliție a precizat că acesta „a lovit intenționat cu un cuțit în abdomenul fratelui său de 21 de ani”, însă motivul atacului nu este cunoscut în acest moment.

Probleme psihice din perioada COVID

Cazul capătă o dimensiune aparte din cauza istoricului medical al suspectului. Parchetul din Paris a transmis că, potrivit apropiaților, tânărul „era urmărit medical pentru o formă de delir de persecuție apărută în perioada pandemiei de COVID”.

Informația nu explică direct gestul, dar indică existența unor tulburări psihice care ar fi debutat sau s-ar fi agravat în acea perioadă.

Ancheta continuă

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru „tentativă de omor”, încadrarea juridică urmând să fie actualizată după decesul victimei. Ancheta este coordonată de poliția judiciară din Paris.

Autoritățile urmează să dispună expertize psihiatrice pentru a stabili dacă suspectul avea discernământ în momentul atacului, un element esențial pentru evoluția dosarului penal.