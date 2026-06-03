Percheziții la Cristian Pomohaci: fostul preot, vizat într-un dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală – surse G4Media

Conform informațiilor obținute pe surse de G4Media, ancheta vizează fapte care ar fi început în anul 2022, fiind vorba despre presupuse relații sexuale cu minori de sex masculin, cu vârste de până la 16 ani.

Sursele citate susțin că aceste relații ar fi fost consimțite, însă anchetatorii verifică încadrarea juridică exactă și circumstanțele în care s-ar fi produs faptele, inclusiv eventuale elemente de vulnerabilitate ale minorilor implicați.

Dosarul se află în faza de cercetări, iar procurorii urmează să stabilească dacă se impun măsuri procesuale suplimentare.

Cine este Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci este o figură publică cunoscută atât din zona muzicii populare, cât și din fostul său statut clerical. De-a lungul timpului, numele său a fost asociat cu mai multe controverse și dosare penale.

În trecut, acesta a mai fost vizat într-o anchetă privind relații cu minori, dosar clasat în 2019 pe motiv de prescripție, potrivit informațiilor publice. De asemenea, în 2020, Pomohaci a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, într-un dosar legat de veniturile obținute din activități de închiriere.

Reacții și context instituțional

În plan bisericesc, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a transmis în 2026 o circulară prin care a reiterat că fostul preot nu mai are calitate clericală și nu mai este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română.

Documentul a fost citit în mai multe parohii din județele Alba și Mureș și avertiza credincioșii să nu participe la presupuse slujbe sau servicii religioase oficiate de acesta.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile nu au transmis până în acest moment un punct de vedere oficial privind măsurile dispuse în urma perchezițiilor sau calitatea procesuală exactă a persoanei vizate.