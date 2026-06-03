Prima pagină » Social » Percheziții la Cristian Pomohaci: fostul preot, vizat într-un dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală – surse G4Media

Percheziții la Cristian Pomohaci: fostul preot, vizat într-un dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală – surse G4Media

Polițiștii efectuează miercuri trei percheziții domiciliare într-o cauză penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și agresiune sexuală, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media. Anchetatorii ridică documente și probe în cadrul unei investigații aflate în desfășurare, iar persoana vizată în dosar ar fi Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani, fost preot și interpret de muzică populară.
Percheziții la Cristian Pomohaci: fostul preot, vizat într-un dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală – surse G4Media
Sursa foto: Alexandru Dobre / MediafaxFoto
Romulus Preda
03 iun. 2026, 12:22, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Conform informațiilor obținute pe surse de G4Media, ancheta vizează fapte care ar fi început în anul 2022, fiind vorba despre presupuse relații sexuale cu minori de sex masculin, cu vârste de până la 16 ani.

Sursele citate susțin că aceste relații ar fi fost consimțite, însă anchetatorii verifică încadrarea juridică exactă și circumstanțele în care s-ar fi produs faptele, inclusiv eventuale elemente de vulnerabilitate ale minorilor implicați.

Dosarul se află în faza de cercetări, iar procurorii urmează să stabilească dacă se impun măsuri procesuale suplimentare.

Cine este Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci este o figură publică cunoscută atât din zona muzicii populare, cât și din fostul său statut clerical. De-a lungul timpului, numele său a fost asociat cu mai multe controverse și dosare penale.

În trecut, acesta a mai fost vizat într-o anchetă privind relații cu minori, dosar clasat în 2019 pe motiv de prescripție, potrivit informațiilor publice. De asemenea, în 2020, Pomohaci a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, într-un dosar legat de veniturile obținute din activități de închiriere.

Reacții și context instituțional

În plan bisericesc, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a transmis în 2026 o circulară prin care a reiterat că fostul preot nu mai are calitate clericală și nu mai este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română.

Documentul a fost citit în mai multe parohii din județele Alba și Mureș și avertiza credincioșii să nu participe la presupuse slujbe sau servicii religioase oficiate de acesta.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile nu au transmis până în acest moment un punct de vedere oficial privind măsurile dispuse în urma perchezițiilor sau calitatea procesuală exactă a persoanei vizate.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Marele Iker Casillas a șocat o jurnalistă: „Groaznic. Nici nu putea vorbi... Articula «da» și «nu»!”
GSP.ro
Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
CFR Marfă, radiografia unui faliment: căpușată de partide și afaceriști, management ineficient. Cine profită din dispariția colosului feroviar
Libertatea
Cinci alimente care combat respirația urât mirositoare. Soluții naturale recomandate pentru halenă
CSID
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia