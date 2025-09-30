Pîslaru: Am încărcat cardurile sociale pentru peste 1 milion de beneficiari

Ministrul arată că este vorba de bani pentru alimente și mese calde, meniți să-i ajute pe cei aflați în cea mai mare nevoie: pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, cu indemnizație socială, copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei și familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

Conform lui Pîslaru, 1.115.773 beneficiari primesc prima tranșă, pe baza datelor agregate de la Casa Națională de Pensii Publice și, respectiv, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, dintre care 1.028.391 carduri valabile — 92,16%, 6.231 carduri emise și nelivrate încă (în posesia Poștei Române) — 0,55%, 12.223 carduri dezactivate (care necesită reemitere și redistribuire) — 1,09% și 68.928 carduri pentru beneficiari noi (care intră în contracte separate) — 6,17%.

„Angajamentul meu este ca tranșa a doua de bani să fie încărcată până la finalul acestui an, așa cum am promis încă de la preluarea mandatului de ministru”, adaugă Dragoș Pîslaru.