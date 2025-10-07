Prima pagină » Social » Plata cu cardul la metrou ar putea fi suspendată, după ce Metrorex a anulat licitația pentru serviciile bancare

Plata cu cardul direct la turnicheții metroului din București ar putea fi suspendată, după ce Metrorex a anulat licitația pentru serviciile bancare necesare funcționării sistemului.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 oct. 2025, 17:50, Social

Plata cu cardul bancar la turnicheții de acces ai metroului din București ar putea fi suspendată, după ce Metrorex a anulat pentru a doua oară licitația privind „serviciile bancare aferente activității comerciale”, potrivit Buletin de București.

Metrorex a anulat recent procedura pentru achiziția de „servicii bancare aferente activității comerciale”, ce includea plata contactless la porțile de acces, automatele de bilete și platforma online.

Licitația fusese contestată de o firmă participantă, care a reclamat nereguli în modul de integrare a sistemului de plată cu echipamentele existente.

„Este vorba și despre un comision la fiecare tranzacție”, au precizat surse din cadrul Metrorex, citate de Buletin de București.