Polițiștii din Ilfov au desfășurat o razie în localitățile Sintești, 1 Decembrie și Jilava

Operațiunea a vizat „asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și creșterea siguranței rutiere”.

Potrivit IPJ Ilfov, în cadrul raziei au fost legitimate 616 persoane și verificate 521 de autovehicule. Au fost aplicate 192 de sancțiuni contravenționale pentru nereguli în trafic, în valoare totală de 80.342 lei, și 17 sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, în valoare de 4.500 lei. Totodată, au fost reținute cinci permise de conducere și retrase șase certificate de înmatriculare.

Polițiștii au efectuat testări cu aparate alcooltest și drug test și au desfășurat activități de dirijare și monitorizare a traficului, pentru menținerea fluenței și siguranței rutiere.

La acțiune au participat polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale și investigarea criminalității economice, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmi, precum și reprezentanți ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și Gărzii de Mediu Ilfov. Au fost folosiți câini de urmă și câini specializați în depistarea substanțelor stupefiante.