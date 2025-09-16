Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok

Procurorul general a organizat marți o conferință de presă. Atacurile cibernetice din ultimii ani din România fac parte dintr-un atac hibrid coordonat, cu legături cu Rusia, a declarat procurorul general Alex Florența.

Potrivit procurorului general, campaniile au avut ca obiective „întreținerea unei stări de confuzie, teamă și revoltă (…) generarea unui sentiment de neîncredere în autoritățile statului (…) fragmentarea și polarizarea societății”. Totodată, inițiatorii campaniilor au testat reacția publicului pentru a adapta viitoarele mesaje. Frecvent au fost folosite materiale video fabricate, sondaje falsificate și numeroase fotografii false.

Anchetatorii au mai stabilit că au fost utilizate unele site-uri mainstream precum Pravda. Activitatea site-ului s-a amplificat în perioada alegerilor din România, au aflat anchetatorii.

Rețeaua care a atacat România a folosit sute de pagini de FB, iar pentru amplificarea mesajelor a fost folosită platforma TikTok cu o rețea de peste 22.000 de boți cu legături în Rusia.

Au fost manipulați algoritmii TikTok, iar manipularea a fost realizată mai ales în beneficul candidatului independent, au mai aflat anchetatorii.

Operațiuni au avut loc și după alegeri și, la fel ca în perioada scrutinului, au avut o amploare care demonstrează existența unui actor statal, este concluzia anchetatorilor.

Alex Florența: Scopul războiului hibrid rusesc împotriva României – slăbirea statului din interior

Florența a explicat că operațiunile hibride includ mai multe tehnici, cea mai vizibilă fiind dezinformarea, dar și alte „activități ostile de destabilizare” menite să inducă eroare și tensiune socială.

„Tipurile de atac hibrid urmăresc două elemente importante. Pe de o parte, inducerea în eroare a populației și polarizarea pe diferite teme, implicit generarea unei zone de dezordine socială”, a spus procurorul.

El a subliniat că o populație fragmentată și tensionată devine „manevrabilă” de către rețelele care orchestrează aceste operațiuni, iar efectele pot culmina cu proteste excesive sau cu scăderea încrederii în instituțiile statului.

„În al doilea rând… urmăresc punerea unei presiuni uriașe asupra instituțiilor de ordine publică și siguranță națională”, a adăugat Florența, arătând că presiunea combinată asupra societății și instituțiilor poate duce la slăbirea statului din interior — obiectivul final al acestor acțiuni. Procurorul general a atras atenția că, dincolo de efectul imediat al falsurilor sau al campaniilor de manipulare, strategia hibridă urmărește efecte pe termen mediu și lung: neîncredere, dezordine și incapacitate instituțională. În final, „scopul războiului hibrid… este slăbirea din interior a unui stat”, a concluzionat Alex Florența.