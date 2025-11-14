ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în special în regiunile sud-estice ale țării. Precipitațiile vor fi abundente în zonele vestice și nordice.

Prognoza meteo: Săptămâna 17 – 24 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Va fi o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului. În rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Prognoza meteo: Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale. În rest, vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval

Prognoza meteo: Săptămâna 1 – 8 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele specifice pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice și nordvestice. În rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Prognoza meteo: Săptămâna 8 – 15 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.