Am putea fi afectați de un val de nisip saharian. Fenomenul va avea loc în Europa în a doua parte a săptămânii

Un nou val de praf saharian este așteptat să ajungă în Europa în a doua parte a acestei săptămâni, potrivit unei prognoze publicate de pagina de Facebook Climatologie și Prognoze Globale.

„Duelul dintre cei doi centri barici va aduce un efect nedorit. Extinderea anticiclonului dinspre Nord va împinge ciclonul atlantic spre Sud. Această împingere va poziționa ciclonul atlantic chiar pe coastele Africii, urmând să ridice de la sol cantități sesizabile de nisip saharian”, se arată în postare.

Specialiștii explică faptul că, în urma acestui proces, nisipul va fi transportat spre Europa de Vest, cu posibilitatea extinderii fenomenului și către Europa de Est, posibil și România, în funcție de evoluția circulației atmosferice.

Transportul de praf saharian este un fenomen natural, frecvent mai ales în sezonul cald, însă poate apărea și în celelalte perioade ale anului. În 2025, norii de praf saharian au traversat deja Atlanticul, ajungând până în America Centrală, de Sud și chiar pe coastele nord-americane, potrivit aceleiași surse.