Psihiatru: Galați e doar începutul

„Galați e doar începutul”, spune psihiatrul Gabriel Diaconu. Acesta susține că, după ședința CSAT de azi, vom afla, printre altele, dacă România are sau nu președinte.
Andreea Tobias
29 mai 2026, 13:15, Social
Psihiatrul Gabriel Diaconu avertizează că ședința CSAT va arăta dacă România are leadership și capacitatea de a depăși criza guvernamentală, după drona căzută la la Galați.
„După ședința CSAT de astăzi vom afla două lucruri:
1. dacă România are sau nu președinte
2. dacă suntem, sau nu, capabili să tragem toți la aceeași căruță numită România și să închidem criza guvernamentală”, este mesajul psihiatrului Gabriel Diaconu.

Foto: Gabriel Diacnonu / Facebook

Potrivit psihiatrului, România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Are nevoie de comandă și control. Are nevoie de autoritate legitimă cu sprijin parlamentar.
„Apelul meu către toți liderii de partide, indiferent de ”etichetă” (pro-occidental, pro-european etc) e să pună interesul României mai presus de socotelile personale sau politice.
Aforismul KGB (ce ironie…) este valabil, astăzi, mai mult ca oricând: dacă un lucru este posibil probabil că deja se întâmplă și cu siguranță se va repeta.
Galați e doar începutul”.

