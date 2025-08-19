Puloverul cu „URSS” al lui Lavrov, motiv de discuție la Summitul din Alaska. Lavrov: „Rubio mi-a spus că îi place”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că secretarul de stat american Marco Rubio i-a spus că i-a plăcut puloverul cu „URSS” pe care l-a purtat înainte de summitul de vineri din Alaska.

Săptămâna trecută, Serghei Lavrov a stârnit reacții când a ajuns la un hotel din Anchorage purtând un pulover cu inscripția „CCCP”, literele chirilice care reprezintă Uniunea Sovietică.

Într-o declarație acordată presei de stat ruse marți, ministrul rus a recunoscut că delegația americană a reacționat la alegerea sa vestimentară fără „nicio isterie” și că Rubio a spus chiar că i-a plăcut puloverul.

Comentatorii pro-Kremlin au interpretat ținuta lui Lavrov drept o aluzie la perioada Rusiei, pe vremea când era putere imperială în timpul Războiului Rece.

Mai mult decât atât, Olga Skabeeva, prezentatoare la televiziunea de stat, a distribuit o fotografie cu puloverul lui Lavrov, alături de descrierea „Puloverul! URSS! Cel mai bun!!”

„Cred că nu există imperialism aici, nicio încercare de a reînvia gândirea imperială, așa cum unora din Occident le place să spună, nu despre asta vorbim”, a declarat Lavrov despre puloverul său.

„Vorbim despre faptul că există istorie și această istorie trebuie păstrată, inclusiv, dacă vreți, cu un simț al umorului ușor”, a adăugat el.