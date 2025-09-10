Restricții de circulație pe DN1, în zona Podului Băneasa

Brigada Rutieră anunță că au fost instituite restricții de circulație pe „DN1, în zona intersecției cu str. Elena Văcărescu, respectiv în zona intersecției cu strada Constantin Dobrogeanu Gherea, în vederea continuării lucrărilor aferente Magistralei 6 de metrou, Secțiunea SUD”.

Lucrările se realizează concomitent pe ambele sensuri de deplasare ale DN1.

Brigada Rutieră mai transmite că pe sensul de mers București – Otopeni, circulația rutieră se desfășoară pe trei benzi de circulație, iar pe sensul de mers Otopeni – București, traficul rutier este închis pe banda 1, în zona intersecției cu strada Constantin Dobrogeanu Gherea, desfășurându-se doar pe celelalte două benzi de circulație.

Zona de lucrări a fost delimitată de porțiunea deschisă traficului rutier prin balize direcționale, completate cu lămpi de lumină galbenă intermitentă. Pentru executarea lucrărilor, traficul rutier este închis pe segmentul de drum cuprins între strada Horia Măcelariu și bd. Aerogării.