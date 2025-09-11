Restricții de trafic pe autostrada București-Constanța. Se efectuează lucrări întreținere și reparații

Astfel, până la ora 16.00, se efectuează lucrări de întreținere și reparații la glisiera mediană care impun restricționarea circulației pe a doua bandă pe Autostrada A2 pe sensul București – Constanța, la kilometrul 116.

De asemenea, până la ora 17.00, traficul va fi restricționat și pe a doua bandă pe sensul București – Constanța, între kilometrii 54 și 61, pentru aplicarea de marcaje rutiere în zona mediană.

Șoferii sunt sfătuiți să meargă viteză redusă în aceste zone, să se asigure înainte de a schimba banda de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.