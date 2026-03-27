Prima pagină » Social » Rogobete: Investigațiile imagistice vor putea fi interpretate la distanță

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat vineri că a pus în transparență ordinul care reglementează teleradiologia, astfel încât investigațiile imagistice să poată fi interpretate la distanță.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
27 mart. 2026, 11:26, Social

„Am pus în transparență decizională ordinul de ministru care introduce și reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice. Interpretarea nu mai este limitată de locație, ci se bazează pe expertiza medicului. Radiologia devine astfel un serviciu conectat, modern, care poate răspunde mai rapid nevoilor pacienților. Altfel spus, aducem diagnosticul mai aproape de oameni”, susține Alexandru Rogobete.

Conform acestuia, în multe unități medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat: „Iar rezultatul îl știm: întârzieri, liste de așteptare, pacienți nevoiți să meargă în alte orașe”.

El spune că prin ordinul pus în dezbatere se permite utilizarea teleradiologiei la scară reală, se reduce timpul de interpretare a investigațiilor imagistice, se crește accesul pacienților la diagnostic, inclusiv în zonele unde accesul este limitat, se folosesc mai eficient echipamentele deja existente și se contectează serviciile medicale într-un sistem dogital integrat.

„Foarte important: calitatea actului medical rămâne prioritară. Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale. Direcția este clară: un sistem de sănătate conectat, în care pacientul primește răspuns mai rapid, aproape de casă”, adaugă ministrul Sănătății.

El spune că digitalizarea în sănătate înseamnă timp câștigat pentru medici și acces mai bun pentru oameni.

