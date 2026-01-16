Rogobete, la Chișinău: Când într-un domeniu se întâlnește viața cu moartea apare o emoție greu de gestionat

„Cooperarea și o abordare strategică între două state pot dezvolta sistemul de sănătate”, a subliniat Rogobete după întâlnirile de la Ministerul Sănătății, Universitatea de Medicină și cu profesioniștii din cel mai mare spital din Republica Moldova.

Ministrul a arătat că situația geopolitică și situația curentă din ambele țări obligă la întărirea relațiilor bilaterale, în special în zona de dezvoltare a industriei farmaceutice și de schimburi comerciale pentru medicamente.

„Putem dezvolta un sistem de colaborare comercial între cele două state, astfel încât să putem sprijini și să putem asigura tratamentul pacienților într-un schimb comercial transparent și instituțional”, a explicat Rogobete.

Workshop de management sanitar în martie

Alexandru Rogobete a anunțat că se va întoarce la Chișinău în martie pentru un workshop de management în domeniul sanitar. Evenimentul va fi organizat utilizând asistența tehnică din Planul Național de Redresare și Reziliență și expertiza acumulată în zona resurselor umane și managementului sanitar.

„Vom organiza o sesiune științifică bilaterală în care vom avea invitați experți internaționali în management sanitar. Participanții vor fi manageri atât din spitalele din România cât și din spitalele din Republica Moldova”, a precizat ministrul.

Digitalizare, securitate cibernetică și securitate transfuzională

Rogobete a subliniat că digitalizarea sistemului medical vine la pachet cu un sistem de securitate cibernetică performant pentru a proteja datele pacienților.

România a început procesul de digitalizare în sănătate în 2021 și se află într-un parcurs accelerat. Există deja secții de terapie intensivă complet digitalizate, iar o nouă platformă integrată a serviciilor de sănătate va realiza interoperabilitatea între toți furnizorii de servicii medicale.

Un alt domeniu important abordat cu omologul moldovean se referă la securitatea transfuzională și la reorganizarea circuitului pentru sânge și produse de sânge. „Încercăm împreună, utilizând asistența tehnică de la Comisia Europeană, să vă susținem în acest demers atât de important”, a declarat Rogobete.

„Sistemul de sănătate este ca un organism viu”

Ministrul român a vorbit despre relația strategică dintre cele două state și despre domeniul sănătății ca un domeniu complex.

„Există două elemente, există viață și există moarte. Atunci când într-un domeniu se întâlnește viața și moartea apare o emoție și o perspectivă greu de gestionat”, a explicat Rogobete.

„Sistemul de sănătate, indiferent de țara în care se află, este ca un organism viu. Dacă colaborăm în continuare și dacă împărtășim experiențele bune din ambele state, putem întări sistemele de sănătate și putem arăta că lucrurile pot merge înainte”, a adăugat ministrul.

Alexandru Rogobete a încheiat subliniind că sistemul de sănătate are nevoie de un element esențial: încrederea.

„Are nevoie de încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, are nevoie de încrederea oamenilor în medici. Sănătatea, pe lângă zona științifică, înseamnă și foarte multă încredere. Încrederea ne face bine”, a conchis ministrul Sănătății.